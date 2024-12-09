Gaziantep’te husumetli ailelerin kavgasında silahlar konuştu: Çocuk kurşunların hedefi oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gaziantep’te husumetli ailelerin kavgasında silahlar konuştu: Çocuk kurşunların hedefi oldu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde husumetli iki aile arasındaki silahlı kavga çatışmaya dönüştü. Kavgada bir kadın ve çocuk ağır yaralandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde husumetli iki aile arasındaki silahlı kavgada bir kadın ve çocuk ağır yaralandı. Kavga anları güvenlik kamerasına yansırken olay sırasında panik anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, Nizip ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki aile arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar birbirlerine silah, sopa, tekme ve tokatlarla saldırdı. Olay sırasında ateşlenen silahlardan çıkan kurşunların hedefi olan 11 yaşındaki E.N. ile Şahibe Z. ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların 2'sinin de durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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KAVGA VE PANİK ANLAR KAYDA ALINDI

Bir kadın ve çocuğun ağır yaralanmasıyla sonuçlanan husumetli aileler arasındaki silahlı meydan kavgası ise güvenlik kamerası ile cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki tarafın da birbirine silah, sopa ve tekme-tokatla acımasız saldırma anları yer aldı. Görüntülerde yaşanan panik ve çevredeki vatandaşların, "Çocuk vuruldu, çocuk kafadan vuruldu, çabuk polisi arayın" söylemleri ise dikkat çekti. Olay sonrası polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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