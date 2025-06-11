Gaziantep’te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde akşam saatlerine doğru Nurdağı-İslahiye karayolu Kozdere kavşağında meydana gelen olayda, İ.Ö. (40) idaresindeki otomobil ile tali yoldan kavşağa kontrolsüz çıktığı öne sürülen İbrahim Halil Güngör (70) idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kazada sürücülerden İbrahim Halil Güngör ağır yaralanırken 2 kişi de hafif yaralandı.

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI

Olay yerinde dakikalarca kalp masajı yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Güngör, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı 2 kişinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.