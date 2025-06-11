Gaziantep’te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İHA
Gaziantep’te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan ve olay yerinde dakikalarca kalp masajı yapılan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde akşam saatlerine doğru Nurdağı-İslahiye karayolu Kozdere kavşağında meydana gelen olayda, İ.Ö. (40) idaresindeki otomobil ile tali yoldan kavşağa kontrolsüz çıktığı öne sürülen İbrahim Halil Güngör (70) idaresindeki otomobil çarpıştı.

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Kazada sürücülerden İbrahim Halil Güngör ağır yaralanırken 2 kişi de hafif yaralandı.

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DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI

Olay yerinde dakikalarca kalp masajı yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Güngör, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı 2 kişinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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