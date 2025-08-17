Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Gaziantep'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Nizip karayolunun11'nci kilometresinde meydana geldi. Müslüm F. (42) yönetimindeki 27 AHG 953 plakalı otomobil ile T.S. idaresindeki 27 BCG 783 plakalı otomobil çarpıştı.

dha-258189-1.jpg

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Ömer D., Hasan Ş., ve Mehmet H.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

dha-258189-5.jpg

İsmi öğrenilemeyen 3 kişi de yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, yaşamını yitirenlerin cansız bedenleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

