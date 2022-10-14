Gaziantep'te korkutan yangın

Gaziantep'in Ünaldı Mahallesi'nde bulunan bir iplik atölyesinde yangın çıktı. Yangının sebebi henüz belirlenemezken, yangını gören işçiler durumu hemen 112'ye bildirdi.

İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını 2 saatlik müdahale sonucu kontrol altına aldı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.