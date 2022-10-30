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Gaziantep'te işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 21:23
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Gaziantep'te işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı

Gaziantep'te işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Mehmet C. idaresindeki işçi servisi, Şehitkamil ilçesi Maaşkuyu Caddesi Çimento Kavşağı'nda sürücüsü bilinmeyen otomobile çarptı ve ardından elektrik direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, servisteki işçi Yaşar T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı 14 kişi işe kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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