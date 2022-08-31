﻿Gaziantep'te IŞİD operasyonu: 4 gözaltı

Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü IŞİD'ın muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)
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