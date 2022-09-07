Gaziantep'te kaçak akaryakıt baskını 

İHA'nın haberine göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir iş yerine yönelik kaçak akaryakıt operasyonu düzenledi.
Operasyon sırasındaki yapılan aramalarda 2 bin litre kaçak akaryakıt, 1 adet fiber tank ve 1 adet santrifüj ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
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