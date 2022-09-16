16 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Gaziantep'te kaçak alkole ''zincir'' darbesi

Türkiye genelinde başlatılan zincir operasyonlar çerçevesinde Gaziantep'te yapılan baskınlarda litrelerce kaçak alkol ele geçirilirken, 4 kişi de gözaltına alındı.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 09:01
Takip Et

Gaziantep'te kaçak alkole ''zincir'' darbesi: 4 gözaltı

Gaziantep'te kaçak alkole ''zincir'' darbesi
+
Aa
-

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Dairesi Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde yürütülen zincir operasyonlar çerçevesinde Gaziantep'te 1 iş yeri ve 2 depoya baskın düzenlendi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM şubesi ekiplerince gerçekleştirilen baskınlarda 120 litre etil alkol, 23 litre dökme alkol, 15 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Operasyonlarda 4 şüpheli şahıs gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Mümtaz Eren
16.09.2022 10:03
Alkol diyelim ki, zararlı! Ya bu ayete ne denilebilir? Muhammed Suresi , 15. Ayette ŞARAP ırmaklarından söz ediliyor.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ 1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı
1
﻿ 1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı
﻿ 1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı
﻿Yabancılar Türkiye'den ev almak için yarışa girdi. Vatandaşlar için ev almanın hayali bile hayal olurken onlar kapış kapış aldı. Zirvede bakın kim var
2
﻿Yabancılar Türkiye'den ev almak için yarışa girdi. Vatandaşlar için ev almanın hayali bile hayal olurken onlar kapış kapış aldı. Zirvede bakın kim var
﻿Yabancılar Türkiye'den ev almak için yarışa girdi. Vatandaşlar için ev almanın hayali bile hayal olurken onlar kapış kapış aldı. Zirvede bakın kim var
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Süleyman Soylu'yu kızdıracak karar. Yüksek Mahkeme 'keyfi' dedi, hepsini iptal etti
3
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Süleyman Soylu'yu kızdıracak karar. Yüksek Mahkeme 'keyfi' dedi, hepsini iptal etti
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Süleyman Soylu'yu kızdıracak karar. Yüksek Mahkeme 'keyfi' dedi, hepsini iptal etti
﻿YÖK’ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama
4
﻿YÖK’ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama
﻿YÖK’ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama
﻿Halk TV’de üst düzey ayrılık. Sosyal medyadan duyurdu
5
﻿Halk TV’de üst düzey ayrılık. Sosyal medyadan duyurdu
﻿Halk TV’de üst düzey ayrılık. Sosyal medyadan duyurdu
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş dolar ve altında tüyoyu verdi
6
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş dolar ve altında tüyoyu verdi
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş dolar ve altında tüyoyu verdi
﻿İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin lira ceza
7
﻿İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin lira ceza
﻿İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin lira ceza
﻿TFF'den flaş karar! U 14 Ligi ertelendi
﻿TFF'den flaş karar! U 14 Ligi ertelendi
﻿TFF'den flaş karar! U 14 Ligi ertelendi
﻿Galatasaray Üniversitesi personel alacak
﻿Galatasaray Üniversitesi personel alacak
﻿Galatasaray Üniversitesi personel alacak
﻿Van’da ‘torbacı’ operasyonu
﻿Van’da ‘torbacı’ operasyonu
﻿Van’da ‘torbacı’ operasyonu
﻿Michael Jordan Maradona'yı geçti. Büyük rekabette NBA yılızı öne geçti
﻿Michael Jordan Maradona'yı geçti. Büyük rekabette NBA yılızı öne geçti
﻿Michael Jordan Maradona'yı geçti. Büyük rekabette NBA yılızı öne geçti
﻿11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
﻿11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
﻿11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿Başakşehir Fiorentina'ya acımadı
﻿Başakşehir Fiorentina'ya acımadı
﻿Başakşehir Fiorentina'ya acımadı
﻿İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
﻿İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
﻿İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
﻿Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü
﻿Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü
﻿Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.