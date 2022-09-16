Gaziantep'te kaçak alkole ''zincir'' darbesi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Dairesi Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde yürütülen zincir operasyonlar çerçevesinde Gaziantep'te 1 iş yeri ve 2 depoya baskın düzenlendi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM şubesi ekiplerince gerçekleştirilen baskınlarda 120 litre etil alkol, 23 litre dökme alkol, 15 şişe kaçak alkol ele geçirildi.
Operasyonlarda 4 şüpheli şahıs gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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