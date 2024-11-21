Gaziantep'te kaçak göçmenleri getiren 11 kaçakçı tutuklandı

Kaynak: AA
Gaziantep'te kaçak göçmenleri getiren 11 kaçakçı tutuklandı

Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla suçüstü yakalanan 11 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla suçüstü yakalanan 11 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Karkamış ve Oğuzeli ilçelerinde göçmen kaçakçılarına yönelik çalışma yürüttü.

11 ZANLI TUTUKLANDI

Ekipler, bu kapsamda yaptıkları eş zamanlı operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 11 zanlıyı suçüstü yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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