Gaziantep’te kaçak telefon operasyonu

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin 2 farklı şahsın ikamet ve iş yerine yaptığı operasyonda 1,5 milyon lira değerinde 105 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarıyla mücadeleye yönelik Şehitkâmil ve Nurdağı ilçelerinde 2 farklı şahsın ikamet ve işyerine operasyon düzenledi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde icra edilen operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 lira olan 105 adet kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.