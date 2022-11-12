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Gaziantep'teki kaçakçılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te 2 iş yeri ile 1 ikamete yönelik yapılan operasyonda çok miktarda kaçak sigara, çay ve nargile tütünü ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 18:11
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Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep'teki kaçakçılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 iş yeri ile 1 ikamete yönelik operasyon yaptı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda yapılan aramalarda 3 bin 150 paket gümrük kaçağı sigara, 626 kilogram gümrük kaçağı çay ve 29 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. (İHA)

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