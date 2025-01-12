Gaziantep’te kaçakçılık operasyonu: 3 milyon TL değerinde

Düzenleme: Kaynak: DHA
Gaziantep’te kaçakçılık operasyonu: 3 milyon TL değerinde

Gaziantep'te yapılan operasyonda, piyasa değeri 3 milyon 100 bin TL olan kaçak ürünler ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde çalışma yaptı. Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde, M.A.K. ve O.Ç. isimli şahıslara ait işyerlerinde yapılan aramalarda büyük miktarda kaçak ürün ele geçirildi. Aramalarda, 3 milyon 100 bin TL değerinde gümrük kaçağı 3 bin 380 paket sigara, 134 akıllı telefon, 131 elektronik eşya, 13 elektronik saat ve 1 termos bulundu.

Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı ve haklarında adli işlem başlatıldı.

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Gaziantep’te kaçakçılık operasyonu: 3 milyon TL değerinde

Gaziantep’te kaçakçılık operasyonu: 3 milyon TL değerinde

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