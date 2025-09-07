Gaziantep'te kadınlar Filistin için sokağa döküldü

Gaziantep Demokratik Kadın Platformu ile Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü saldırılara karşı eylem düzenledi. Kadınlar, "Kınama değil, acil ve gerçek dayanışma" çağrısında bulundu.

Gaziantep'te kadınlar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı eylem düzenledi. Kadınlar adına açıklama yapan Sinem Erener Ballan, "Soykırım saldırıları sürerken işgal devletiyle ilişkilerini kesmeyen devletler, soykırımda suç ortağıdır" dedi.

Ballan, açıklamasında, geçtiğimiz yıl 6 Eylül'de Filistin halkıyla dayanışmak amacıyla gittiği Nablus'ta İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'yi de andı. Ballan, şöyle konuştu:

"Ayşenur'un anısını mücadelemizde yaşatıyoruz. Filistin halkı yüz yılı aşkın süredir Siyonist işgale karşı onurlu direnişini sürdürüyor. Soykırımın en ağır yükünü ise kadınlar ve çocuklar taşıyor. Katledilenlerin yüzde 70'ini kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Kadınlar açlık, yoksulluk, sağlık sorunları ve cinsel şiddetle baş başa bırakılıyor. Hamile ve emziren kadınlar yetersiz beslenme nedeniyle ölüm riskiyle yaşıyor. Gazze'de kadınların bedenleri savaş alanına çevrildi."

"AKP-MHP İKTİDARI TİMSAH GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ"

Türkiye'nin tutumunu da eleştiren Ballan, "AKP-MHP iktidarı hamasetten öteye geçmeyen göstermelik kararlarla yetindi. Askeri, ticari, diplomatik ilişkiler kesilmedi. Petrol sevkiyatı durdurulmadı, limanlar İsrail'e açık kaldı. Siyonist silah tüccarları İstanbul'da kırmızı halılarla karşılandı" dedi.

Ballan, İsrail'e tam ambargo ilan edilmesi gerektiğini vurgularken, askeri, siyasi, ticari, akademik ve kültürel tüm ilişkilerin kesilmesini, petrol sevkiyatının durdurulmasını ve limanların İsrail'e giden gemilere kapatılmasını istedi.

Ballan, "Filistin halkının ve Filistinli kadınların soykırım karşısında kınamaya değil, acil ve gerçek bir dayanışmaya ihtiyacı var" diye konuştu.