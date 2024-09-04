Gaziantep'te kamyon altına giren otomobildeki kardeşler hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

Kaynak: DHA
Gaziantep'te kamyon altına giren otomobildeki kardeşler hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde, bir otomobilin kamyonun altına girmesi sonucu iki kardeş yaşamını yitirdi.

Akşam saatlerinde Gaziantep-Yavuzeli karayolunda meydana gelen kazada, sürücüsü henüz belirlenemeyen 27 ASJ 755 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen Ömer Çelik'in kullandığı 02 AEP 552 plakalı kamyonun altına girdi.

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, kaza yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçta bulunan 12 yaşındaki Esma Aydın ve 15 yaşındaki Zeynep Kübra Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan 8 kişi, Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Esma ve Zeynep Kübra Aydın'ın cenazesi, otopsi için morga sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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