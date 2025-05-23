Gaziantep'te kan bağışı kampanyasına yoğun destek

Gaziantep'te iki günde 13 bin 625 ünite kan bağışlandı. Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Türk Kızılay ile düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür ederek, "Vatandaşlarımızı kan bağışına teşvik ediyoruz. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda 21-22 Mayıs tarihlerinde yoğun şekilde kan bağışında bulunuldu. Bu iki günde toplanan kan bağışı 13 bin 625 üniteyi buldu" bilgisini paylaştı.