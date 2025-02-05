Gaziantep’te kan donduran olay! Kendini kilitledikten sonra evi yaktı

Kaynak: İHA
Gaziantep’te kan donduran olay! Kendini kilitledikten sonra evi yaktı

Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki 3 katlı bir binada yaşayan şahıs, çevrede yaşayanlara ve itfaiye ekiplerine korku dolu anlar yaşattı. Evin çatısına kendini kilitleyerek evi ateşe veren kişi, yangını söndürmeye gelen ekiplere, zorluk çıkarttı.

Olay, dün akşam saatlerinde İslahiye ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, eline silah alarak yaşadıkları 3 katlı evin çatısına kendini kilitleyen E.Ö. (21) bir süre sonra bilinmeyen bir sebeple çatı katını ateşe verdi. Olay yerine itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri çağırıldı.

Şahsın kendini eve kilitlemesi üzerine itfaiye ekipleri eve giremedi. Bir süre sonra E.Ö.'nün dumanın etkisi ile bayılması sonrası ekipler eve girdi. Bayılan şahsa sağlık ekipleri müdahale ederken itfaiye ekipleri de çıkan yangın büyümeden söndürdü. Yangın sırasında dumandan etkilenerek ağır yaralanan E.Ö. olay yerinde bulunan ambulans ile İslahiye Devyet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çıkan yangında ev kullanılmaz hale gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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