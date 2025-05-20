Gaziantep’te kan donduran saldırı! Kardeş kardeşi vurdu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Gaziantep’te taksi şoförü H.Y., çalıştığı taksi durağının önünde kardeşi A.Y.’nin silahlı saldırısına uğradı. Taksi şoförü ayağından yaralanırken, kardeşi yakalandı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağı önünde meydana geldi. İddiaya göre, taksi durağında şoför olarak çalışan Harun Y.'ye olay yerine araçla gelen husumetli olduğu kardeşi Ahmet Y. silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda taksici Harun Y. iki ayağından yaralanırken şüpheli kardeşi ise kaçtı. Yaralanan taksici, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay ilgili çalışma yapan polis ekipleri, şüpheli kardeş Ahmet Y.'yi yakaladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep’te kan donduran saldırı! Kardeş kardeşi vurdu

Gaziantep’te kan donduran saldırı! Kardeş kardeşi vurdu

Gaziantep’te kan donduran saldırı! Kardeş kardeşi vurdu

Gaziantep’te kan donduran saldırı! Kardeş kardeşi vurdu

Gaziantep’te kan donduran saldırı! Kardeş kardeşi vurdu

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