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Gaziantep'te kar yağdı çocuklar leğenlerle kaydı

Gaziantep'te gece başlayan kar yağışı, sabah etkisini artırdı. Kar yağışının ardından çocuklar leğenlerle "kayak" yaptı

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 15:40
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Gaziantep'te kar yağdı çocuklar leğenlerle kaydı

Gaziantep'te kar yağdı çocuklar leğenlerle kaydı
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AA'da yer alan habere göre, Büyükşehir Belediyesine ait 155 ekip, kent merkezinde ulaşımın aksamaması için kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürdü.

Yaklaşık 480 personel, ana yol ve sokaklarda küreme, tuzlama ve solüsyon çalışması yapıyor.



Gaziantep Otoyol Bakım İşletme Şefliği ekiplerince çalışma yapılan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda trafiğin açık olduğu öğrenildi.



Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı ekipleri de besleme noktalarında hayvanların besin ve barınma ihtiyacını gideriyor.



Gaziantep'te Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Beykent Mahallesi'nde kar yağışının ardından çocuklar, leğen ve poşetlerle kayarak eğlendi.
 

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