Gaziantep'te kardeş cinayetinde şok detay: 8 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İHA
Gaziantep'te kardeş cinayetinde şok detay: 8 kişi gözaltına alındı

Gaziantep’te geçtiğimiz yıl Ş.B, isimli kişinin öldürülmesi olayı ile ilgili yapılan tahkikat genişletildi. Jandarma işlenen cinayet sonrası şüphelinin U.B’ye yardım ve yataklık ettiği iddia edilen aynı aileden 8 kişiyi gözaltına aldı.

Gaziantep'te 13 Kasım 2024 tarihinde Oğuzeli ilçesinde Kaşyolu Mahallesinde meydana gelen ve Ş.B.'nin, kardeşi U.B. tarafından bıçaklanarak öldürmesi olayı ile ilgili jandarma ekipleri, maktulün olay yerinde beklediği süre ve olay yerinde tespit edilen kan yoğunluğunu değerlendirilmesi üzerine şüpheli U.B.'nin maktulü tek başına araca bindiremeyeceği ve olay yerinde başka bir şahıs veya şahısların olabileceği şüphesi üzerine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 5 ay boyunca yapılan teknik takip ve saha çalışması sonucu H.A., Z.A., D.B., A.B., S.B., C.B., Ş.A. ve M.A. isimli şahısların; kasten öldürme suçuna iştirak, suça yardım yataklık, suç delillerini karartma ve U.B. isimli şüpheliyi kasten öldürmeye azmettirdikleri tespit edildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli şahısları ikamet adreslerine eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonlarla yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilere uygulanan çapraz sorgulama sonucunda kasten öldürmeye yardım yataklı ettikleri ve suç delillerini kararttıklarını itiraf etmesi üzerine H.A., Z.A., D.B., A.B., S.B., C.B., Ş.A. ve M.A. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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