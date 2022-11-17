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Karısını öldüren polis FETÖ'cü çıktı

Gaziantep'te, sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak öldüren Mehmet Yavuz'un FETÖ üyeliği nedeniyle polislikten ihraç edildiği ortaya çıktı

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 16:53
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Gaziantep'te karısını öldüren polis FETÖ'cü çıktı

Karısını öldüren polis FETÖ'cü çıktı
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İHA'nın haberine göre, olay, dün akşam saatlerinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Merveşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Derya Yavuz (42), işten çıktıktan sonra evine doğru giderken, arkadan yanaşan boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Yavuz (52) tarafından silahla vurularak öldürüldü. Yaşanan olayın ardından olay yerinde hayatını kaybeden talihsiz kadının cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında silahla vurarak olay yerinden kaçan katil zanlısı Mehmet Yavuz'un, FETÖ üyeliği nedeniyle polislikten ihraç edildiği ortaya çıktı. Katil zanlısı koca, olayın ardından geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Koca tarafından öldürülen Derya Yavuz'un cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Şehitkamil ilçesi kırsal Aktoprak Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

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