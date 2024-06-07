Gaziantep'te Kent Lokantası açıldı

Gaziantep’te yerel seçimlerde CHP’ye geçen Şehitkamil Belediyesi, ilçede ilk Kent Lokantasını açtı. 3 çeşit yemeğin 45 liradan satışa sunulduğu Kent Lokantasında ilçe belediye başkanı Umut Yılmaz tarafından açıldı.

Yılmaz bu sene sonuna kadar hedefinin ilçede 10 kent lokantası açmak olduğunu, görev süresi boyunca da hedeflerinin 40 kent lokantası açmak olduğunu söyledi. Yılmaz ayrıca nohut dürüm ve ayran gibi seçenek sunarak bu menünün fiyatını da 15 lira olacağını söyledi.

3 çeşit yemeği 45 liraya satacaklarını belirten Umut Şehitkamil Belediyesi başkanı Umut Yılmaz, Kent Lokantalarının bir siyasi şov değil, ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Bugün açılan kent Lokantasındaki menü, pirinç pilavı, Antep Yuvarlama, irmik helvası ve ekmek, su olarak belirlendi.

AKIM HALİNE GELDİ

2019 yılı seçimlerinde İstanbul’u uzun yıllar sonrasında AKP’den alan Ekrem İmamoğlu, ilk 5 yıllık faaliyeti içerisinde Kent Lokantaları ile dikkat çekmişti. 2024 yılına kadar devam eden süreçte birçok Kent Lokantası açan İmamoğlu, bu sene içinde yapılan yerel seçimde de bu hizmetine ağırlık verdi.

AKP tarafından sürekli bir şekilde eleştirilen Kent Lokantaları, seçim sonucunu belirleyen en büyük faktörlerden birisi olmuştu.

Yerel seçimlerin sona ermesinin ardından birçok AKP’li belediye eleştirdikleri Kent Lokantaları modelini uygulamaya başladı.

2024 yerel seçiminde Şehitkamil Belediyesini kazanan CHP, ilk icraatlarından birisi olarak Kent Lokantası açtı.