Gaziantep'te akıl almaz bir kaza meydana geldi. Samet K. idaresindeki Volkswagen marka otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savrularak bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otomobil taklalar attıktan sonra orta refüje uçtu.

Feci kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü Samet K., Ayşe T., Şehnaz T., Latif T ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Ayşe T. hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi süren diğer 4 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı