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Gaziantep’te maganda 13 aylık bebeği öldürdü 

Gaziantep’te bir binanın bahçesinde bebek arabasıyla gezdirilen 13 aylık Kaan Taş’ın başına yorgun mermi isabet etti.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 16:55
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Gaziantep’te maganda 13 aylık bebeği öldürdü 

Gaziantep’te maganda 13 aylık bebeği öldürdü 
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İHA'nın haberine göre, olay Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Fıstıklık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yaşadıkları sitede ablası tarafından bahçede bebek arabasıyla gezdirilen 13 aylık Kaan bebeğin başına henüz bilinmeyen bir yerden gelen maganda kurşunu isabet etti. 

Bebeğin başından kan geldiğini gören aile bebeği hemen hastaneye kaldırdı. Başına kurşun isabet ettiği belirlenen bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bebeğin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

"YAKALAYIN O CANİYİ"

Bebeğin amcası Mehmet Emin Taş insan canının bu kadar kolay olmaması gerektiğini belirterek suçluların yakalanmasını istedi. Taş, “Bebeğin ablaları bebek arabasında sitenin oyun bahçesinde gezdiriyor. O an bebeğin hareketsiz kaldığını fark etmişler. Bebeği kaldırdıklarında başından kan aktığını görüyorlar. Hemen orada bulunan bir arkadaş onu hastaneye getiriyor. Kurşun beynini parçalamış insan canı bu kadar kolay olamaz. Yetkililerden bunu yapanların bir an önce yakalanıp gerekli cezaya çarptırılmasını istiyoruz” diye konuştu.

13 aylık Kaan bebeğin Adıyaman’ın Besni ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Polis, silahı ateşleyen kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

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