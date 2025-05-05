Gaziantep’te maganda dehşeti! En mutlu günü kana buladı!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Gaziantep'te en mutlu günlerini kana buladılar. Havaya ateş eden maganda 27 yaşındaki kuzenini ağır yaraladı.

Olay, Gaziantep Nizip ilçesine bağlı kırsal Duraklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalledeki düğünde havaya ateş eden 61 yaşındaki Derdo Y.'nin silahından seken kurşunlardan biri düğün alanındaki kuzeni 27 yaşındaki Cahit Y.'ye isabet etti.

Gaziantep’te maganda dehşeti! En mutlu günü kana buladı!

Karın bölgesinden ağır yaralanan Cahit Y., yakınları tarafından özel araçla Nizip Devlet Hastanesi'ne oradan da Gaziantep'teki bir hastaneye sevk edildi.

Gaziantep’te maganda dehşeti! En mutlu günü kana buladı!

Olayla ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri, silahı ateşlediği tespit edilen Derdo Y.'yi gözaltına aldı.

Gaziantep’te maganda dehşeti! En mutlu günü kana buladı!​​​​​​​

Şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlerin ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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