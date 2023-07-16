Gaziantep’te manevra yapan araç yayaya çarptı: 1 ağır yaralı

Gaziantep’te manevra yapan aracın çarptığı yaya ağır yaralandı. Kaza sonrası kaçan şoför yakalanarak gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Gaziantep’te manevra yapan araç yayaya çarptı: 1 ağır yaralı

Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Cemil Alevli Caddesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Mehdi Çelik (34) idaresindeki 27 APJ 647 plakalı aracın bir başka araca çarpmamak için yaptığı manevra sonucu yaya Hatice Gönül Pir’e (64) çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ağır yaralanan Hatice Gönül Pir’e olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırdı.

aw936472-03.jpgKaza sonrası olay yerinden kaçan şoför Mustafa Mehdi Çelik polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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