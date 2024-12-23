Gaziantep’te milyonlar değerinde sahte tavuk bulyon ele geçirildi! Gözaltılar var

Depo ve şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 611 bin TL olan 60 bin 885 adet sahte tavuk bulyon ve 28 bin 232 adet sahte marka ambalajı ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, sahte tavuk bulyonlarının üretildiği depoya düzenledikleri baskında, büyük bir sahte ürün operasyonuna imza attı.

Depo ve şüphelilere ait araçlarda yapılan detaylı aramalarda, sahte ürünlerin piyasaya sürülmeye hazır halde olduğu tespit edildi.

Ele geçirilen sahte bulyonların, halk sağlığını tehdit edebilecek nitelikte olması, durumu daha da ciddileştirdi.

Olayla ilgili olarak M.H., N.H., M.H., S.H. ve H.H. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, yasal işlemlerinin başlatılması için jandarma tarafından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sahte ürünlerden numune alarak, halk sağlığını korumak adına gerekli işlemleri başlattı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, sahte ürün üreten ve satan kişilere karşı yürüttüğü operasyonlarla, halk sağlığını korumaya devam ediyor.

Sahte ürünlere karşı farkındalık yaratmak ve bu tür suçların önüne geçmek amacıyla çalışmalarını sürdüren jandarma, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.