Gaziantep'te mobilya dükkanı alev alev yandı

Kaynak: AA
Gaziantep'te mobilya dükkanı alev alev yandı

Gaziantep'te iş yerine ait mobilyacının depo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Gaziantep'te iş yerine ait mobilyacının depo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

15 Temmuz Mahallesi Abdulkadir Aksu Bulvarı üzerinde mobilya ürünleri satan 4 katlı binanın çatı katındaki depoda elektrik kontağından kaynaklandığı ileri sürülen yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Polis ekipleri, yangının diğer iş yerlerine sıçramaması için önlem alırken, 8 itfaiye aracı yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangında depo içerisinde bulunan mobilyalar zarar gördü.

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