Şehitkamil Belediyesi tarafından 2'ncisi düzenlenen ModifiyeFest 2025 başladı. 26 Ekim'de sona erecek olan ModifiyeFest 2025'e Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce modifiye araç sahibi ve otomobil tutkununun katılmasını bekleniyor. Birbirinden renkli modifiye araçların nefes kesen drift gösterisiyle akşam saatlerinde başlayan ModifiyeFest 2025 hayran bıraktı.

"MODİFİYE KÜLTÜRÜNÜ GAZİANTEP'TEN DÜNYAYA TANITACAĞIZ"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ModifiyeFest 2025’in Gaziantep’in sosyal ve kültürel yaşamına farklı bir renk kattığını belirterek, "Modifiye bir kültürdür. Biz bu kültürü Gaziantep'ten dünyaya tanıtacağız. Seçimden önce bir söz vermiştim. O sözümüzü yarın akşam açıklayacağım. Biz bu kültürü yaşatmaya kararlıyız. Çünkü Şehitkamil'in genç bir belediye başkanı var. Gençler gibi düşünebilen bir belediye başkanı var. Biz bu gece burada bunun ateşini yakacağız. İnşallah bu duman Avrupa'ya kadar gidecek. Herkes araçların süsleyip buraya gelmiş, hepsine teşekkür ediyorum. Keyifli bir festival olmasını diliyorum. Arabasını göstermek isteyen herkes buraya gelebilir. Bu festival Şehitkamil için artık geleneksel oldu. Bu kültürün ülke sınırlarını aşarak Amerika'ya, Japonya'ya ulaşmasını sağlayacağız" dedi.