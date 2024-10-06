Tehlikeli yolculuk kamerada

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tehlikeli yolculuk kamerada

Gaziantep'te motosikletinin üzerine yatarak yolculuk yapan sürücü, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Gaziantep'te motosikletinin üzerine yatarak yolculuk yapan sürücü, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İpek yolu OSB mevkisinde trafikte motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapan şahıs, aynı yönde ilerleyen bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Canını hiçe sayarak motosikletin üzerine yatıp yolculuk yapan sürücü, yürekleri ağza getirdi.

Tehlikeli yolculuk kamerada

Anbean cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, şahsın akan trafikte hızla ilerlediği ve motosikletini yatarak kullandığı görüldü.

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