Gaziantep'te motosikletinin üzerine yatarak yolculuk yapan sürücü, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İpek yolu OSB mevkisinde trafikte motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapan şahıs, aynı yönde ilerleyen bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Canını hiçe sayarak motosikletin üzerine yatıp yolculuk yapan sürücü, yürekleri ağza getirdi.
Tehlikeli yolculuk kamerada
Anbean cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, şahsın akan trafikte hızla ilerlediği ve motosikletini yatarak kullandığı görüldü.