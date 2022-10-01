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Gaziantep'te muhtar azasının evi tarandı 2 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Muhtar azası Mustafa Yılmazer'in evi motosikletle gelen otomatik silahlı bir kişi tarafından tarandı.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 23:48
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Gaziantep'te muhtar azasının evi tarandı 2 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'te muhtar azasının evi tarandı 2 ölü, 3 yaralı
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Olayda Yılmazer'in karısı ve oğlu hayatını kaybederken, gelini ve 2 torunu yaralandı.

İddiaya göre, Kartal Mahallesi Muhtar Azası Mustafa Yılmazer'in evinin önüne motosikletle gelen bir kişi elindeki otomatik av tüfeği ile eve ateş etmeye başladı.

Saldırı esnasında evin bahçesinde oturan Mustafa Yılmazer'in eşi Fatma Yılmazer ile 30 yaşındaki oğlu Cebrail Yılmazer'in hayatını kaybettiği belirtilirken Mustafa Yılmazer'in 25 yaşındaki gelini Pınar ile torunları Ayaz ve Irmak yaralandı.

Olayın ardından bölgede geniş güvenlik tedbirleri alınırken Jandarma ekiplerinin aza Mustafa Yılmazer'in kardeşi olan A.Y'yi gözaltına aldığı öğrenildi. A.Y ile kardeşlerinin yaklaşık 5 yıl öncesine dayanan husumetleri bulunduğu ve aza Yılmazer'in olay esnasında evde bulunmadığı ileri sürüldü. 

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