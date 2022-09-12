Halı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Gaziantep 4. OSB'de bulunan halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangın sırasında dumandan etkilenen 5 işçi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Bu arada bazı fabrika çalışanları, yangına müdahale çalışmalarını görüntüleyen gazetecilere saldırdı.
Gaziantep Valisi Davut Gül, olay yerine gelerek çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
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