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Gaziantep’te otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

Gaziantep’te bariyerleri devirerek aşan otomobil dereye uçtu. Kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 22:32
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Gaziantep’te otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

Gaziantep’te otomobil dereye uçtu: 2 yaralı
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Kaza, Göllüce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bariyerleri devirerek yaklaşık 5 metrelik dereye düşen otomobil ters dönerek yarısı suya battı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 sağlık ekipleri ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ile ambulans gelirken, ekipler araçta bulunan 2 kişiyi vinç yardımıyla dereden çıkarttı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

 

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