Gaziantep’te otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı

İddiaya göre, A.Y. (38) idaresindeki 42 CRL 77 plakalı otomobil ile A.D (50) idaresindeki 01 YN 055 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Feci kaza sonrası otomobil hurda yığınına dönerken minibüs ise yan yattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan A.Y., İ.C.Y. (46), H.Y. (53), M.Y. (8) ve A.Y.’yi (43) ilk müdahale sonrası İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.