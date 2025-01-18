Gaziantep'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 17 yaşındaki genç öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Gaziantep'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 17 yaşındaki genç öldü

Gaziantep'te otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 17 yaşındaki genç Seyfi Doğan hayatını kaybetti.

Kaza, 6 Ocak'ta ilçeye bağlı Gaziantep Islahiye ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Seyfi Doğan'ın kullandığı motosiklet ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri ağır yaralanan Seyfi Doğan'ı Gaziantep Üniversite Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Doğan, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Doğan'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Gaziantep'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 17 yaşındaki genç öldü

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