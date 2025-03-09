Gaziantep'te otomobil, minibüse çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: DHA
Gaziantep'te otomobil, minibüse çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'te, otomobilin aynı yöne giden minibüse çarptığı kazada Suriyeli Muaid El Halid (22) yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Sani Konukoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 27 AHS 596 plakalı otomobil, önünde giden Muaid El Halid'in kullandığı 27 MD 4456 plakalı minibüse çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin kontrolünde Muaid El Halid'in yaşamını yitirdiği, yanındaki Halıd H., (27), Abubekir A., (37) ve Casim H.'nin (23) yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

​​​​​​​

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Muaid El Halid'in cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Ankara Büyükşehir Belediyesi kadınlara hijyen kiti ve karanfil hediye etti
Ankara Büyükşehir Belediyesi kadınlara hijyen kiti ve karanfil hediye etti
Düğün magandaları jandarmadan kaçamadı
Düğün magandaları jandarmadan kaçamadı
Otomobil takla attı: 3’ü çocuk, 6 yaralı
Otomobil takla attı: 3’ü çocuk, 6 yaralı
Bartın'da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı!
Bartın'da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı!
Kadın antrenörü görenler şaşkına döndü! ‘Takımı için öyle bir şey yaptı ki…’
Kadın antrenörü görenler şaşkına döndü! ‘Takımı için öyle bir şey yaptı ki…’