Gaziantep’te otomobil şarampole yuvarlandı

Kaza, Gaziantep- Kahramanmaraş kara yolunda meydana geldi.

Kahramanmaraş’tan Gaziantep’e seyir halindeki bir otomobil, otobanda sürücünün yağış nedeniyle aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu.

Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü birlikte toplam 5 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.