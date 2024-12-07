Gaziantep'te oynadıkları tüfeğin ateş alması sonucu kardeşlerden biri öldü

Kaynak: AA
Gaziantep'te oynadıkları tüfeğin ateş alması sonucu kardeşlerden biri öldü

Gaziantep'in Kıbrıs Mahallesi'nde meydana gelen üzücü olayda, kardeşlerin evde oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu 6 yaşındaki E.E. hayatını kaybetti.

Oturma odasında bulunan av tüfeğiyle oynayan A.E. (16), C.E. (17) ve küçük kardeşleri E.E., silahın kazara ateş almasına sebep oldu. Tüfekten çıkan kurşun, 6 yaşındaki E.E.’nin ağır şekilde yaralanmasına yol açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemede, evde 2 av tüfeği ve 10 mermi bulundu. Tüfeklerin ruhsat durumu ve olayın detaylarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili, kardeşlerden A.E. ve C.E. gözaltına alındı.

E.E.’nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Güvenlik güçleri, silahın evde bulunma nedeni ve olayın meydana geliş şeklini aydınlatmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Bu trajik olay, evlerde ateşli silah bulundurmanın tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi.

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