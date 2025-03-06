Gaziantep'te polis memuru 2 kardeşini silahla vurdu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gaziantep'te polis memuru 2 kardeşini silahla vurdu

Gaziantep’te bir polis memuru bilinmeyen bir sebepten dolayı kardeşleri ile tartıştı. Kavganın büyümesi üzerine polis memuru iki kardeşine ateş etti. Olay yerine gelen ekipler 2 kardeşi hastaneye kaldırırken, polis memuru meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Pancarlı Mahallesi Patpat Nuri Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, polis memuru M.K. (52) ile taksi durağında çalışan kardeşleri Mehmet Kazcı (39) ve Murat Kazcı arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Üç kardeşin tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında beylik tabancasını çıkaran polis memuru M.K., kardeşleri Mehmet ve Murat'a ateş etti. Olay sonrası yaralanan 2 kardeş, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kardeşlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Olayı gerçekleştiren polis memuru M.K. ise meslektaşları tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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