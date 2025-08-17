Gaziantep'te pompalı tüfekle ateş ettiler! Önce kameraya sonra polise yakalandılar

Düzenleme: Kaynak: İHA

Gaziantep’te, park halindeki bir araca pompalı tüfekle ateş açan 2 şüpheli, önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı.

Gaziantep'te, park halindeki bir araca pompalı tüfek ile ateş etme anları güvenlik kameralarına yansıyan 2 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Ağustos günü Şehitkamil ilçesi Sarıgüllük Mahallesi'nde pompalı tüfek ile park halindeki bir araca ateş edilmesi olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, çevredeki güvenlik kameralarına da yansıyan olayı gerçekleştiren 2 şüpheli yakalandı. Tamamlanan yasal işlemlerin ve sağlık kontrollerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

