31 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gaziantep'te PTT şubesi silahlı kişi tarafından soyuldu

Gaziantep'te PTT şubesi silahlı kişi tarafından soyuldu

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan bir PTT şubesi silahlı kişi tarafından soyuldu. Silahlı zanlı yaklaşık 10 bin lirayı alarak kaçtı.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 20:50
Takip Et

Gaziantep'te PTT şubesi silahlı kişi tarafından soyuldu

Gaziantep'te PTT şubesi silahlı kişi tarafından soyuldu
+
Aa
-

Şehitkamil ilçesindeki PTT şubesine gelen zanlı, silah tehdidiyle yaklaşık 10 bin lirayı alarak kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, Karaoğlan Mahallesi'ndeki bir PTT şubesine gelen ve henüz kimliği belirlenemeyen kişi, gişe görevlisine silah doğrultarak kasadaki paraları istedi.
Kasadaki yaklaşık 10 bin lirayı alan şüpheli olay yerinden kaçtı. PTT görevlilerinin panik butonuna basması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

PTT ve çevresindeki iş yeri kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. (AA)

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte Survivor 2023 kadrosu. Kadroda sürpriz isimler var
1
﻿İşte Survivor 2023 kadrosu. Kadroda sürpriz isimler var
﻿İşte Survivor 2023 kadrosu. Kadroda sürpriz isimler var
﻿Fenerbahçeli voleybolcuların kupa dansı gündem oldu
2
﻿Fenerbahçeli voleybolcuların kupa dansı gündem oldu
﻿Fenerbahçeli voleybolcuların kupa dansı gündem oldu
﻿Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tezahürat yaptırdı, kadın voleybol takımının kupasını “Gelecek kupaların habercisi” diye anons etti
3
﻿Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tezahürat yaptırdı, kadın voleybol takımının kupasını “Gelecek kupaların habercisi” diye anons etti
﻿Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tezahürat yaptırdı, kadın voleybol takımının kupasını “Gelecek kupaların habercisi” diye anons etti
﻿Mahir Ünal'dan geri vites: Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum
4
﻿Mahir Ünal'dan geri vites: Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum
﻿Mahir Ünal'dan geri vites: Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum
﻿ Eminönü'nde doğal gaz borusu patladı
5
﻿ Eminönü'nde doğal gaz borusu patladı
﻿ Eminönü'nde doğal gaz borusu patladı
﻿Psikolog Esra Ezmeci'ye şok itiraf
6
﻿Psikolog Esra Ezmeci'ye şok itiraf
﻿Psikolog Esra Ezmeci'ye şok itiraf
﻿Fenerbahçeliler 5 golü bırakıp sahada kimi izledi. Fatih Saboviç açıkladı
7
﻿Fenerbahçeliler 5 golü bırakıp sahada kimi izledi. Fatih Saboviç açıkladı
﻿Fenerbahçeliler 5 golü bırakıp sahada kimi izledi. Fatih Saboviç açıkladı
﻿Paul Pogba Dünya Kupası'nda yok
﻿Paul Pogba Dünya Kupası'nda yok
﻿Paul Pogba Dünya Kupası'nda yok
﻿Galatasaray'da hedef Beşiktaş: 5 futbolcu gol yağdırdı
﻿Galatasaray'da hedef Beşiktaş: 5 futbolcu gol yağdırdı
﻿Galatasaray'da hedef Beşiktaş: 5 futbolcu gol yağdırdı
﻿Fenerbahçe Beko Karşıyaka'yı 100'lük yaptı
﻿Fenerbahçe Beko Karşıyaka'yı 100'lük yaptı
﻿Fenerbahçe Beko Karşıyaka'yı 100'lük yaptı
﻿Bakanlık açıkladı: Hazine 176,3 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek
﻿Bakanlık açıkladı: Hazine 176,3 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek
﻿Bakanlık açıkladı: Hazine 176,3 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.