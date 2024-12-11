Gaziantep’te ruhsatsız silahlar ele geçirildi! 11 Aralık 2024

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gaziantep’te ruhsatsız silahlar ele geçirildi! 11 Aralık 2024

Gaziantep'te silah kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik operasyonlarda 19 ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik Kasım ayında çok sayıda operasyon yapıldı.

Şahinbey, Şehitkâmil, Oğuzeli ve Karkamış ilçelerinde 7 ayrı şüpheli şahsa yönelik operasyonlardaki aramalarda soncunda 12 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 7 adet ruhsatsız av tüfeği ve şarjörü, 200 adet tabanca fişeği ve 105 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Şüpheli şahıslardan 1'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken 6'sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Kasım ayında gerçekleştirilen operasyonlarda, 19 ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahinbey, Şehitkâmil, Oğuzeli ve Karkamış ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 7 şüpheliye ait adreslere baskın yapıldı.

Yapılan aramalarda:

- 12 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü,

- 7 adet ruhsatsız av tüfeği ve şarjörü,

- 200 adet tabanca fişeği,

- 105 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden biri, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, kent genelinde silah kaçakçılığıyla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

Gaziantep’te ruhsatsız silahlar ele geçirildi! 11 Aralık 202

Gaziantep’te ruhsatsız silahlar ele geçirildi! 11 Aralık 202

Gaziantep’te ruhsatsız silahlar ele geçirildi! 11 Aralık 202

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