Gaziantep’te sahte alkol operasyonu

Kaynak: İHA
Gaziantep’te sahte alkol operasyonu

Gaziantep'te jandarma ekiplerince sahte alkol operasyonu yapıldı. Ekipler 1 kişiyi gözaltına aldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahtecilikle mücadelesini arttırdı. Yapılan operasyon kapsamında Yavuzeli ilçesinde ikametinde sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen S.F. isimli şahsın adresine baskın yapıldı.

Adreste yapılan aramalarda sahte alkol yapımında kullanılan 300 kilo kuru üzüm posası, 2 litre gümrük kaçağı alkol, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 adet sahte alkol yapımında kullanılan aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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