Gaziantep’te 'sahte alkol' operasyonu: Bin 409 şişe ele geçirildi

Kaynak: İHA
Gaziantep’te 'sahte alkol' operasyonu: Bin 409 şişe ele geçirildi

Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonlarda bin 409 adet sahte alkol ve alkol yapımında kullanılan maddeler ele geçirildi.

Gaziantep'te bin 409 adet sahte alkol ve alkol yapımında kullanılan maddeler ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 4 kişi tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde son 15 gün içerisinde alkollü içki kaçakçılığı/sahteciliğine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda toplam bin 409 şişe sahte/kaçak alkol, 606 litre etil alkol, 533,6 litre dökme alkol, 2 bin 201 adet boş şişe, kapak ve etiket ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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