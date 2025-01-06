Gaziantep’te silah kaçakçılığı operasyonu

Kaynak: İHA
Gaziantep’te silah kaçakçılığı operasyonu

Gaziantep'te jandarma ekiplerince silah kaçakçılığına yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Operasyonda 18 silah ile çok sayıda fişek ele geçirildi. 11 şüpheli gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılığına yönelik operasyon yapıldı.

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Operasyon kapsamında Şahinbey, Oğuzeli ve Nizip ilçelerinde 11 ayrı şüpheli şahsın üzerinde, ikametinde, aracında ve işyerlerinde arama yapıldı.

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Yapılan arama neticesinde 9 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 9 adet ruhsatsız av tüfeği ve şarjörü, 280 adet av tüfeği fişeği, 224 adet tabanca fişeği, 3 adet bıçak ve 1 adet elektro şok cihazı ele geçirildi.

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Yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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