Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte silah kaçaklığına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 33 fişek, 54,43 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ele geçirdi, 5 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.