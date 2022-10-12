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Son nefesini ekmek teknesinde verdi

Gaziantep'te bir kişi, çalıştığı bilim ve müzik akademisinin deposunda tavana asılı halde bulundu.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 15:18
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Gaziantep'te son nefesini ekmek teknesinde verdi

Son nefesini ekmek teknesinde verdi
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İHA'nın haberine göre, olay, sabah saatlerinde Şehitkamil ilçesi Pancarlı Mahallesi'nde bulunan bir bilim ve müzik akademisinde meydana geldi. 

İddiaya göre, sabah saatlerinde iş yerini açan akademi çalışanları, depo kısmına girdiklerinde çalışanlardan Mehmet Y.'yi (53) iple tavana asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, asılı halde bulunan Mehmet Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, yapılacak işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.

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