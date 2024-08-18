Gaziantep’te şüpheliler kıskıvrak yakalandı

Şüpheliler kıskıvrak yakalandı

Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından yürütülen bir operasyon sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlar, son bir hafta içinde il genelinde aranan kişileri hedef aldı. Bu süreçte yapılan operasyonlar neticesinde, çeşitli suçlarla bağlantılı olarak aranan toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar, adli mercilere sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi.