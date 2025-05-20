Gaziantep’te taksiciye dehşeti yaşatmıştı! Cani hakkında karar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Gaziantep’te taksiciye dehşeti yaşatmıştı! Cani hakkında karar

Gaziantep'te taksi şoförü Hüseyin Y.'yi çıkan tartışmada defalarca bıçaklayarak yaralayan şüpheli M.G., araç içi kamera görüntülerinden kimliği tespit edilip yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Perilikaya Mahallesi'nde meydana geldi. Taksi şoförü Hüseyin Y. ile aracına müşteri olarak aldığı M.G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hüseyin Y., M.G.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda yüzünden ve boynundan yaralanan Hüseyin Y. yaralandı. Hüseyin Y.'nin bıçaklanma anı ise taksinin araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın, Hüseyin Y.'yi defalarca bıçakladığı ve araçtan ittiği görüldü.

Saldırgan kaçarken, Hüseyin Y. ise olay yerinden gelen taksici bir arkadaşı tarafından Abdulkadir Yüksel Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Hüseyin Y., buradan da Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hüseyin Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler yüz tanıma sisteminden kimliğini tespit ettiği şüpheli M.G.'yi kamera ve saha araştırması sonucu suç aleti ile birlikte yakaladı.

M.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gaziantep’te taksiciye dehşeti yaşatmıştı! Cani hakkında karar

Gaziantep’te taksiciye dehşeti yaşatmıştı! Cani hakkında karar

Gaziantep’te taksiciye dehşeti yaşatmıştı! Cani hakkında karar

Gaziantep’te taksiciye dehşeti yaşatmıştı! Cani hakkında karar

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