Gaziantep’te tefeci operasyonu

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilik suçuna yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 3 iş yerine baskın düzenlendi.

İş yerlerinde yapılan aramalarda 14 adet pos slipi, 4 adet pos cihazı, 95 bin TL para, 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 şahıs gözaltına alındı.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.