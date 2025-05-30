Gaziantep’te tefeci operasyonu

Kaynak: İHA
Gaziantep’te tefeci operasyonu

Gaziantep'te tefecilik suçuna yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şahıs gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilik suçuna yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 3 iş yerine baskın düzenlendi.

İş yerlerinde yapılan aramalarda 14 adet pos slipi, 4 adet pos cihazı, 95 bin TL para, 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 şahıs gözaltına alındı.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Gaziantep’te tefeci operasyonu

Gaziantep’te tefeci operasyonu

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