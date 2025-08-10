Gaziantep’te tefecilere operasyon! Çok sayıda pos cihazı ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Gaziantep’te tefecilik yaparak 94 bin 550 bin lira kazandıkları öne sürülen 4 kişinin polisteki ifadesi tamamlandı. İş yerlerinde yapılan aramada pos cihazları, kredi kartları ele geçirilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 4 şüphelinin tefecilik yaptığını belirlendi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler 5 farklı iş yerine baskın düzenledi. Ekiplerin şüphelilerin iş yerlerinde yaptığı aramada, 67 pos cihazı, 25 kredi kartı, 5 cep telefonu, 94 bin 550 TL para ile çok sayıda kredi kartı slipi ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğer ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

